В Украине сообщают о ранении "главы ДНР" Дениса Пушилина. В администрации сепаратиста информацию опровергают.

О ранении, в частности, написал советник главы МВД Виктор Андрусив. Он заявил, что Пушилин был ранен в Лимане.

Отметим, что первыми о ранее сообщило издание РИА "Мелитополь". Пока каких-либо подтверждений этой информации не поступало. Также не указывается, когда ранили Пушилина.

Но сегодня российские СМИ и ресурсы "ДНР" дали фото и видео Пушилина из Мариуполя.

Сообщается, что он сегодня там находился на открытии школы, а также присутствовал на подписании соглашения о "городах-побратимах" между назначенным "ДНР" "мэром" Мариуполя и Санкт-Петербургом.

"Администрация" Пушилина опровергла в комментарии российским СМИ информацию о ранении Пушилина.

Напомним, на днях сообщалось о взрыве в Мелитополе, целью которых якобы был назначенный Россией "губернатор" Евгений Балицкий.

Позже "власти" Мелитополя сообщили, что после утреннего взрыва назначенный россиянами "губернатор" не пострадал.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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