В результате войны в Украине уже как минимум 4 тыс. гражданских погибли, еще 4,7 тыс. получили ранения. И это только официально зафиксированные случаи.

Об этом сообщает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

В частности, погибли почти 200 детей и еще 400 ранены.

Большинство людей погибли и получили ранения в результате применения боеприпасов и взрывчатых веществ с большой площадью поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и воздушные удары.

УВКПЧ считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, в которых продолжаются интенсивные боевые действия, задерживается, а многие отчеты все еще ждут подтверждения.

Ранее мы публиковали видео, как в Лисичанске полиция хоронит погибших гражданских в подписанных мешках в братской могиле.

Война в Украине продолжается уже 93-й день. "Страна" следит за происходящим 27 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 92-го дня войны. Бои вдоль всей линии столкновения достигли максимальной интенсивности. В СНБО заявили, что следующие несколько недель будут очень сложными, потому что у российских военных остается много оружия. В ГУР Минобороны сообщили, что на юге Украины противник строит уже третью линию обороны, что свидетельствует о намерении РФ закрепиться на этих территориях.

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Подробнее о ситуации на фронте и последних событиях в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.