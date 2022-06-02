Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео, как сотрудники Нацполиции Украины в Донецкой области переходят на службу к властям "ДНР".

"МраZь высочайшего уровня. Полицейские. Сотрудники полиции Мариуполя и Донецкой области в момент перехода на сотрудничество с врагом. Самостоятельно. Изменив присяге, людям, стране и городу. Мерзость. Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит потустороннюю жизнь намного быстрее справедливого суда. Сволочи", – не стеснялся в выражениях Андрющенко.

Ранее сегодня глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что уволил всех полицейских, не явившихся вовремя с оккупированных территорий в другие места дислокации на подконтрольные территории. По словам Клименко, он подписывал приказ о том, чтобы полицейские с захваченных Россией территорий прибыли "в определенное время в места дислокации".

"Страна" также рассказывала, что в Мелитопольском районе часть полицейских перешла на сторону РФ, причем среди них были участники АТО.