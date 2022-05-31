"Глава ДНР" Денис Пушилин объявил, что у "ДНР" появится собственный "торговый флот", а для перевозки грузов будут использоваться суда, "национализированные" в порту Мариуполя. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам Пушилина, суда будут переименованы и начнут ходить под новыми флагами, которые уже определены. Решения о переходе кораблей в "юрисдикцию ДНР" уже приняты, заявил он.

Между тем, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко опубликовал видео погрузки металла в порту Мариуполя. По его словам, на российское судно РМЗ погрузили 2,5 тыс. тонн рулонной стали и отправили в порт Ростов-на-Дону. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Также он заявил, что из порта Мариуполя в пользу "ДНР" намерены "национализировать" 34 судна.

Напомним, порт начал работу еще 28 мая. Тогда туда прибыло российское судно для погрузки металла.

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