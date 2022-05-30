Россия взяла под контроль мировой рынок пшеницы, обвиняя зарубежные страны в создании зернового кризиса вокруг Украины, пишет британская The Times.

В апреле экспорт пшеницы из Украины упал на 32%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а российский экспорт наоборот, поднялся на 18%

Сейчас более 20 млн тонн зерна с Украины не может добраться до места назначения. В то же время, образовавшийся на мировом рынке дефицит заняла Россия.

При этом РФ продает не только больше товара, но и по более высокой цене.

Напомним, Евросоюз раздумывает над военно-морской миссией по вывозу зерна из Украины. В телефонном разговоре с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Путин заявил, что готов разблокировать экспорт зерна из Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.

Также мы сообщали, что Евросоюз завершает разработку плана сухопутного экспорта украинского продовольствия.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о последних событиях, связанных с войной в Украине, в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.