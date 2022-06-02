Из Нацполиции уволили всех полицейских, не явившихся вовремя с оккупированных территорий в другие места дислокации на подконтрольные территории.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в интервью "Украинским новостям".

По словам Клименко, он подписал приказ о том, чтобы полицейские с захваченных Россией территорий прибыли "в определенное время в места дислокации".

"Например, нужно было прибыть в Запорожье работникам из Мелитополя и Бердянска. То же касается Херсона, районов Луганской или Харьковской области. Те, кто до сих пор в установленный срок не прибыл в места дислокации, все были уволены из Национальной полиции. Мы им не выплачиваем зарплату и так далее", - сообщил он.

Ранее в Запорожской ОВА сообщили, что в Мелитопольском районе часть полицейских перешла на сторону РФ, среди них участники АТО.

А мэр Чернигова рассказывал, как в первые дни войны разбежалось начальство полиции, а силовики остались без оружия.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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