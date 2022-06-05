Выбить россиян из Северодонецка можно, но город не имеет "огромного стратегического значения". А при отступлении армия РФ может уничтожить город.

Такое мнение высказал луганский губернатор Сергей Гайдай в интервью "Суспильному".

"Здесь военное командование должно принимать решения, потому что выбить россиян из Северодонецка возможно. Эта задача нам по силам. Единственное – а какой будет следующий шаг? Они уйдут и из тяжелой артиллерии с авиацией уничтожат все. В стратегическом плане город Северодонецк не имеет огромного значения. В этом отношении имеет значение Лисичанск, расположенный выше и выгоднее, то есть господствующие высоты", - говорит Гайдай.

Ранее Гайдай сообщил, что ВСУ отбили часть Северодонецка. Враг контролирует половину города.

Также мы публиковали карту, как ВСУ успешно контратаковали в Северодонецке.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.