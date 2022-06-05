Центр Лисичанска в Луганской области сегодня ночью подвергся обстрелу. Украина говорит, что попали по зданию, где находится гуманитарный штаб. Также повреждены многоэтажки и инфраструктура города.

Соответствующее видео с последствиями удара публикует местная полиция.

"Дотла сгорел штаб выдачи гуманитарной помощи, где в укрытии постоянно проживали более 40 мирных жителей... Сейчас информация о пострадавших и погибших уточняется" - говорится в сообщении полиции.

В "ЛНР" заявляют, что якобы разбомбили "командный пункт бригады".

Ранее губернатор Луганской области Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Лисичанске. Дорога на Бахмут недоступна для проезда, поэтому вывозить людей удается небольшими "партиями". При этом в городе остается до 20 тысяч человек, хотя отсутсвует водоснабжение и сложная ситуация с продуктами.

При этом Лисичанск из-за обстрелов разрушен на 60%.

При этом ВСУ отбили часть соседнего Северодонецка. Враг контролирует половину города.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.