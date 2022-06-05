После вчерашнего жесткого обстрела центра Донецка, сегодня в городе более спокойно. Однако около полудня были "прилеты" в Куйбышевском районе (поселок Грабари и Флора), чуть раньше под огонь попала западная окраина - Трудовской.

Об этом местные жители сообщают в соцсетях.

Кроме того, недавно появились сообщения об обстрелах Макеевки - микрорайона Восточный (Лесной).

На фото и видео в местных пабликах видны несколько источников задымления. Предположительно, обстрел производился из "Градов".

Напомним, в Донецке назвали число пострадавших после обстрела центра города 4 июня. Там заявили, что 5 человек погибли и 20 ранены.

Также мы писали, что Центр противодействия дезинформации СНБО обвинил войска РФ во вчерашнем обстреле Донецка.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.