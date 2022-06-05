Губернатор Луганской области Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Лисичанске. Дорога на Бахмут недоступна для проезда, поэтому вывозить людей удается небольшими "партиями". Например, сегодня вывезли 66 человек.

О ситуации в городе Гайдай рассказал в интервью "Суспильному".

"Мы собираем по 10-20 человек и тихонько их увозим, не анонсируем. По факту вечером сообщаем, что нам удалось вывезти такое количество людей. Еще пытаются отчаянные волонтеры помогать, вывозят по 4-5-7 человек, иногда даже двух", - сказал он.

Трасса Лисичанск - Бахмут полностью простреливается россиянами, и ехать по ней - значит, на 99% попасть под обстрел, рассказал Гайдай. Поэтому выбирается объездной путь, более трудный, с плохими дорогами. Приходится как зеницу ока беречь машины.

"Грузовики сейчас - на вес золота", - сказал глава ОВА.

В самом Лисичанске ситуация крайне сложная. Водоснабжение в городе отсутствует, запасы иногда пополняются привозной водой. В городе еще остается 15-20 тысяч человек. Власть старается привозить продуктовые наборы - но их хватает только на 10% процентов оставшихся жителей.

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