В Лисичанске с каждым днем усиливаются обстрелы, в городе разрушено 60% инфраструктуры и жилых застроек. Сейчас из 100 тысяч населения там остается около 20 тысяч жителей, эвакуация приостановлена.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Лисичанской городской военно-гражданской администрации Александр Заика.

"Оккупанты без перерыва бьют по всему городу. В Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка. В городе нет света, газа, электроэнергии, телефонной связи и интернета. О ситуации в Украине люди узнают от сотрудников полиции и волонтеров", - рассказал Заика.

По его словам, трасса Бахмут-Лисичанск остается под контролем украинских Вооруженных сил, но ее постоянно обстреливает противник.

"Там стреляют без перерыва, проехать очень трудно, но есть альтернативные дороги, по которым можно передвигаться более-менее безопасно", - сказал Заика.

По данным главы ВГА, несмотря на постоянные обстрелы, в город ежедневно поставляется гуманитарная помощь, в этом помогает ГСЧС и полиция.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в центре Северодонецка продолжаются бои.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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