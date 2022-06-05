Украинские силы провели успешные локальные контратаки в Северодонецке, а прогресс российских войск в прямых штурмах города и более широких операциях по его окружению остается медленным.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Другие ключевые выводы американских военных экспертов:

Противник предпринял серию безуспешных наступательных операций юго-западнее Изюма и в районе Лимана.

Российские силы продолжали оборонять ранее занятые позиции вокруг Харькова и наносили ракетно-артиллерийские удары.

Российские силы не пытались штурмовать населенные пункты Херсонской и Запорожской областей, но продолжали обстреливать украинские позиции на юге.

Напомним, губернатор Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ отбили часть Северодонецка и враг контролирует половину города.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.