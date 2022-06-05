Британская разведка опубликовала новую сводку о ситуации на фронте. На этот раз она посвящена обстановке в Северодонецке Луганской области.

По данным разведки, за последние 24 часа украинские силы предприняли контратаки в Северодонецке, что, вероятно, свело на нет оперативный импульс, который российские силы ранее набрали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

При этом российские силы, задействованные в этом районе, включают личный состав, мобилизованный из резерва "ЛНР". Эти войска плохо оснащены и обучены, и им не хватает тяжелой техники по сравнению с регулярными российскими частями.

В разведке также отметили, что использование прокси-пехоты для операций по зачистке городов — это российская тактика, ранее применявшаяся в Сирии, где Россия задействовала 5-й корпус сирийской армии для нападения на городские районы.

В сводке сообщается, что такой подход, вероятно, указывает на желание ограничить потери среди регулярных российских сил.

Напомним, вчера глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что в Северодонецке продолжаются позиционные уличные бои, кварталы областного центра разделены пополам.

Война в Украине продолжается уже 102-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 5 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 101-го дня войны. В Северодонецке продолжались бои. Телеведущая Янина Соколова заявила, что нардеп Марьяна Безуглая контролирует операции ВСУ в городе, что не нравится украинским военным. В результате обстрела сгорел Всехсвятский деревянный скит в Святогорске. CNN сообщило, что США, Британия и ЕС, но без Украины, встречаются, чтобы выработать формат прекращения огня путем переговоров, и что в последние недели эти встречи участились.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.