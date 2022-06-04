В администрации Северодонецка заявили, что часть жителей принудительно вывезли на оккупированные территории
Из занятых военными РФ районов Северодонецка часть жителей принудительно вывезли на оккупированные территории.
Об этом во время телемарафона заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.
Он отметил, что перед уличными боями в городе оставалось около 13 тысяч жителей. С учетом того, что уже третьи сутки идут постоянные бои на улицах, примерно такое же количество людей и осталось, поскольку выехать невозможно. За исключением небольшой части, которую принудительно вывезли на оккупированные территории.
Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.
Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".
Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".
В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.
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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.