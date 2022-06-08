Советник главы Офиса президента Алексей Арестович смягчил свое предсказание о "сложной и жаркой неделе" для ВСУ. Он заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут".

Причина - большие потери РФ на этих направлениях и ожидание пополнения, сообщил советник Ермака в интервью Марку Фейгину.

По словам Арестовича, под Попасную переводят войска из Донецка, а под Херсон перебрасывают силы из-под Запорожья. Это, считает Арестович, говорит о нехватке сил у россиян.

"Отметим, два дня назад он же заявлял, что на пространстве от Изюма до Попасной Россия сосредоточила огромное количество ресурсов и поэтому идет в наступление. В общем, сегодня Арестович развернул риторику на 180 градусов. Хотя ситуация на фронте в лучшую сторону для ВСУ не изменилась", - комментирует его слова Телеграм-канал "Политика Страны".

Как писала "Страна", вчера Арестович говорил, что стабилизации фронта и контрнаступления, возможно, придется ждать долго.

Также он предрекал, что первые сообщения о технике, которую Украине отправили в рамках ленд-лиза, должны появиться через 2-3 недели.