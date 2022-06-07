На сайте президента Украины появилась петиция, предлагающая присвоить главе государства Владимиру Зеленскому звание Гетьмана Украины, а советника главы ОП Алексея Арестовича сделать кошевым атаманом.

На данный момент петиция собрала 303 подписи. Но есть ещё 88 дней.

Автор инициативы - Бурлака Артур Анатольевич.

"С момента основания нашей истории имеем врагов каждое столетие (ближайших территорий). Список всех битв не буду перечислять. Отмечу что лучше всего мы показали себя во времена запорожских казаков и во времена 1,2 Мировых войн. В данный момент были наши лидеры, которые поддерживали, сплачивали, объединяли нашу страну.

Вновь в нашу страну добралась война с захватчиками ближайших территорий.

Пришло то время, когда мы как наши предки сплотились и поддержали друг друга в трудное время. Предлагаю вернуть звание наших предков для государственных деятелей, которые сплачивают и способствуют защите нашего государства. Это касается не только государственных чиновников с ВР, но и всех, кто не оставил нашу страну в трудное время.

Звание гетьмана присвоить Владимиру Александровичу Зеленскому.

Звание кошевого атамана Алексею Николаевичу Арестовичу

Дальше гетман будет решать кому какое звание присваивать", - говорится в тексте петиции.

Ранее Зеленский поддержал введение визового режима с Россией после того, как соответствующая петиция собрала необходимое количество подписей.

Также Зеленский поручил запретить использование фейерверков во время военного положения в Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.