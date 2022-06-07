Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не нужно унижать Россию, не выдерживают никакой критики, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеоконференции Financial Times.

"Я не совсем понимаю, что такое унижение России. России какой? Мы о чем говорим? О том, что все эти много лет, более 8, они убивают наших людей. О чем мы говорим? Эммануэль глубоко погружен в процессе, один из лидеров "нормандской четверки", он прекрасно понимает детали Минского документа, всех договоренностей, которые были с российской стороной в рамках "Нормандии", неисполнении договоренностей, постоянных срывов", - сказал Зеленский.

Он заявил при этом, что "нас никто не унижает, нас убивают".

"Поэтому мы в ответ не собираемся также никого унижать, мы будем отвечать тем же инструментом", - сказал Зеленский.

Также на этой видеоконференции президент Украины заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Кроме этого в интервью Зеленский сказал, что Украина пока не способна наступать из-за нехватки техники.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.