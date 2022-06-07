Россия может снова захватить освобожденные территории Украины. А если случится прорыв на Донбассе, "будет очень сложно", в первую очередь югу Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с украинскими журналистами.

"Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе – нам будет очень сложно. Куда они могут пойти? Если они пойдут на юг нашего государства, будут постоянные ракетные удары по центру Украины, по всем нашим стратегическим предприятиям. Всё это не так происходит. И возможно любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы", - сказал Зеленский.

Отметим, что освобожденные территории Украины - это участки в Киевской, Черниговской, Сумской и Николаевской областей.

Ранее советник главы Зеленского Михаил Подоляк призвал украинцев не переживать из-за захвата населенных пунктов врагом.

При этом, по данным разведки, после Донбасса Россия попытается захватить весь юг Украины с выходом на Приднестровье.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.