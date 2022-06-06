Российские войска продвигаются к трассе Бахмут-Лисичанск, захват которой сможет блокировать группировку ВСУ в Луганской области.

Об этом заявил в эфире "Фейгин Live" советник главы Офиса президента Алексей Арестович

"Продвигаются там. Нам не удается их остановить. Они идут медленно, но идут. И есть нехилая вероятность, что они ее перережут", - сказал Арестович.

По словам советника Ермака, ситуация сложилась угрожающая и может закончиться котлом.

"Если сейчас закроют котелок, то получится второй Мариуполь", - заявил Арестович.

По его словам, от Изюма до Попасной сосредоточена половина российских войск, действующих в Украине - это около 35-40 тысяч человек.

Ранее Арестович спрогнозировал, что российские войска возьмут в осаду Славянск через неделю.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.