После мрачных прогнозов Арестовича о вероятном окружении Славянска и намечающихся "котлах" в Луганской области, успокаивающее заявление сделал советник главы ОП Михаил Подоляк.

Он призвал украинцев не пугаться новостям, "что мы что-то отдали".

"Это война, идут тактические маневры. Россиян больше, у них больше техники, война идет интенсивно. Нужно сделать так, чтобы каждое село, которое мы отдаем временно, а потом забираем назад, давалось россиянам большой кровью", - сказал он.

По словам Подоляка, "мы должны их измотать, сделать так, чтобы у них закончились ресурсы".

Для достижения этой цели Украина ждет поставок оружия и эффекта от санкций, "которые должны добить РФ".

Напомним, Арестович надеется, что у командования ВСУ есть гениальный план, чтобы спасти ситуацию на Донбассе. Он предрек жаркую неделю на фронте.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.