В состав вооружения беспилотника Bayraktar TB2, который используют ВСУ в войне в Украине, ввели новый, более мощный, боеприпас - корректирующую планирующую бомбу Bozok.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Новый высокоточный боеприпас наводится на цель по лазерному лучу, имеет проникающую боевую часть увеличенной мощности и дальность применения до 15 км.

Серийное производство корректируемых планирующих бомб Bozok уже началось.

У "Байрактаров" 4 точки подвески для бомб, то есть, потенциально, он сможет нести 4 бомбы Bozok.

Напомним, в Турции решили бесплатно отдать Украине "Байрактар", на который в Литве собирали 5 млн евро.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.