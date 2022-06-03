Российские войска продолжают наносить ракетные удары из акватории Черного моря и дальних бомбардировщиков с целью разрушения гражданской и военной инфраструктуры.

Об этом сказал представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, пишет "Укринформ".

По словам Мотузяника, российский малый ракетный корабль совершил пуски минимум 6 крылатых ракет морского базирования "Калибр", а российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили не менее 10 ракет типа Х-22 по объектам на территории Киевской, Львовской и Николаевской областей.

В Черноморской и Азовской операционных зонах российские военные корабли продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий, ведению разведки и огневой поддержке на приморском направлении.

Представитель Минобороны добавил, что противник продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Также у войск РФ в акватории Черного моря находятся два носителя КРМБ типа "Калибр" с суммарным залпом - до 16 ракет.

Как сообщала "Страна", на Донбассе из-за обстрелов не могут восстановить водоснабжение, власти рекомендовали жителям эвакуироваться.

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