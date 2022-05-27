В Черном море у Дуная образовался многодневный затор из-за украинского зерна. Румыния не успевает оформлять суда с украинским экспортом.

Об этом сообщает Forbes.

По данным издания, сейчас около 100 судов стоят в Черном море у румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал - самый удобный путь к Дунайским портам Украины, Румынии и Молдовы.

"В Румынии не хватает лоцманов для проведения судов по каналу, потому что они не были готовы к увеличению украинского грузового трафика", - описывает причину возникновения пробки основатель консалтинговой компании The Charterers Олег Солодухов.

Украина через морские порты экспортировала более 70% всех грузов на общую сумму около $47 млрд. После вторжения РФ у Украины остался доступ только к дунайским портам, которые сейчас испытывают четырехкратную нагрузку - по данным Минагрополитики, на них приходится 24% экспорта.

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры с Киевом и Россией об открытии своих коридоров для экспорта украинского зерна.

Также мы писали, что в Британии опубликовали карту сухопутных маршрутов для вывоза в Европу украинского зерна.

Вместе с тем, из-за угрозы голода на планете Германия собирается ускориться с темпами вывоза зерна из Украины.