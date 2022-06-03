В Донецкой области сейчас невозможно полностью восстановить водоснабжение, поэтому для жизни в сравнительно комфортных условиях лучше эвакуироваться. Об этом сообщает глава ОВА Павел Кириленко.

Для восстановления нужно подать электричество на насосные станции Второго Донецкого водопровода, однако ремонтники не могут выполнить эту задачу из-за постоянных обстрелов.

В то же время вчера удалось восстановить линии электропередач 110 кВ Славянской ТЭС, что позволило запустить насосные станции 1-го и 2-го подъемов канала "Северский Донец - Донбасс".

Напомним, в Донецкой области после обстрелов в первый день лета погибли четверо мирных жителей.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.