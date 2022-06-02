Производитель "Байрактаров" согласился бесплатно отдать Украине один дрон, на который волонтеры собирали средства в Литве.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в Twitter-аккаунте в четверг, 2 июня.

Собранные на беспилотник 5 миллионов евро пойдут на боеприпасы к нему, написал он.

Напомним, ранее министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас сообщил, что в Литве объявили о сборе средств на покупку турецкого беспилотника "Байрактар" для Украины. Для того чтобы его приобрести, необходимо было пять миллионов евро.

Также сообщалось, что Британия передаст Украине РСЗО M270.

Кроме того, мы писали, что переданные Украине американские РСЗО HIMARS уже находятся в Европе.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

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