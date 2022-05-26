В Литве объявили о сборе средств на покупку турецкого беспилотника "Байрактар" для Украины. Для того чтобы его приобрести, необходимо пять миллионов евро.

Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас в своем Twitter-аккаунте.

"Литовцы покупают "Байрактар" для Украины. За один день был собран один млн евро (нужно пять млн евро)", - написал он.

Министр обороны Литвы также опубликовал реквизиты для желающих помочь собрать деньги на беспилотник для Украины:

Получатель: Všį Laisvės TV

Номер счета: LT167300010156927144

SWIFT: HABALT22

Назначение: Bayraktar

Ранее мы писали, что Литва передаст Украине бронетранспортеры, грузовики и внедорожники.

Также сообщалось, что ранее Сейм Литвы единогласно признал РФ государством-террористом, а ее действия в Украине геноцидом.

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