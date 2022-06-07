В минувшие выходные украинские силы отбили часть Северодонецка. Российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы.

Такие данные содержатся в свежей сводке Британской разведки о ситуации в Украине, ее опубликовало в Twitter Минобороны Британии.

План РФ, по данным разведки, по-прежнему заключается в том, чтобы отрезать район Северодонецка как с севера, так и с юга.

Отметим, что украинские власти уже официально подтвердили, что противник занял практически весь город, кроме промзоны.

Также британские разведчики поделились другими своими наблюдениями:

Россия в течение мая добилась успехов на южном, Попаснянском направлении, но ее продвижение в этом районе застопорилось за последнюю неделю.

Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится предпринять новые усилия на северном направлении.

России почти наверняка потребуется добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы преобразовать тактические успехи в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью.

Напомним, американский Институт изучения войны опубликовал обновленные карты боевых действий в Украине. Россияне захватили большую часть Северодонецка и обороняются под Харьковом.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.