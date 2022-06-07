Война в Украине идет 104-й день. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Американский Институт изучения войны в ночь с 6 на 7 июня опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка по состоянию на 6 июня, хотя точная ситуация в городе остается неясной. Ожесточенные городские бои продолжаются, и контроль над местностью, вероятно, часто переходит из рук в руки.

Об этом свидетельствует информация в отчете на сайте организации. 

По данным Института, ограниченные и локальные контратаки украинцев 5 июня вынудили российские войска 6 июня сосредоточиться на удержании оборонительных рубежей к северу от Харькова. Российские Telegram-каналы писали, что в Цуповке, Великих Проходах и Терновой идут бои в результате украинских контратак.

Российские войска в районе Изюма не добились подтвержденных успехов, в то время как войска, наступавшие на запад от Лимана, добились незначительных успехов, сообщает Институт.

Кроме того, российские войска продолжали боевые действия на северо-западе Херсонской области вдоль границы Херсонско-Николаевской области в районе Высокополья и Кочубеевки, но 6 июня не добились подтвержденных успехов в этом районе.

ВМС Украины заявили, что оттеснили российский Черноморский флот более чем на 100 км от побережья Украины, что, вероятно, ослабит давление российской блокады на южные порты Украины.

Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий в Украине

Карта боевых действий в Украине

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