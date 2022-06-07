Американский Институт изучения войны в ночь с 6 на 7 июня опубликовал новые карты боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы, вероятно, сохраняют контроль над большей частью Северодонецка по состоянию на 6 июня, хотя точная ситуация в городе остается неясной. Ожесточенные городские бои продолжаются, и контроль над местностью, вероятно, часто переходит из рук в руки.

Об этом свидетельствует информация в отчете на сайте организации.

По данным Института, ограниченные и локальные контратаки украинцев 5 июня вынудили российские войска 6 июня сосредоточиться на удержании оборонительных рубежей к северу от Харькова. Российские Telegram-каналы писали, что в Цуповке, Великих Проходах и Терновой идут бои в результате украинских контратак.

Российские войска в районе Изюма не добились подтвержденных успехов, в то время как войска, наступавшие на запад от Лимана, добились незначительных успехов, сообщает Институт.

Кроме того, российские войска продолжали боевые действия на северо-западе Херсонской области вдоль границы Херсонско-Николаевской области в районе Высокополья и Кочубеевки, но 6 июня не добились подтвержденных успехов в этом районе.

ВМС Украины заявили, что оттеснили российский Черноморский флот более чем на 100 км от побережья Украины, что, вероятно, ослабит давление российской блокады на южные порты Украины.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результат для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.