Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что победа в войне с РФ "должна быть достигнута на поле боя". Об этом он сказал в ходе видеоконференции Financial Times.

Он также подтвердил, что открыт к мирным переговорам с Путиным. По мнению Зеленского, тупиковое положение в конфликте с РФ это "не вариант" для Киева.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.