В ночь с 6 на 7 июня россияне обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую громаду в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валентин Резниченко.

В результате обстрела в Великой Костромке ранения получил 46-летний мужчина, его доставили в больницу. Как уточнил глава Днепропетровской области Николай Лукашук, у мужчины осколочное ранение ноги. Также в селе повреждены дома.

Война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" рассказывала о главных событиях вчерашнего дня.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.