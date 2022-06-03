Вечером в четверг, 2 июня, российские войска обстреляли село Марьянское Криворожского района Днепропетровской области. Ранены три человека, среди которых двое детей. Также враг полностью разрушил несколько частных домов.

Об этом сообщил глава Криворожской ВГА Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

Он добавил также, что разрушен газопровод и системы электроснабжения. Вилкул рассказал, что был пожар, однако его потушили.

Пострадала женщина 35-ти лет и двое детей - пяти и десяти лет.

В самом Кривом Роге ситуация на утро 3 июня полностью контролируемая, добавил Вилкул.

Также он сообщил, что из-за грозы в некоторых населенных пунктах Криворожского района пострадали электросети. Из десяти населенных пунктов в шести уже подключено электроснабжение, а еще в четырех работают энергетики.

Напомним, 1 июня в Днепропетровской области войска России нанесли ракетные удары по Синельниковскому району из РСЗО "Торнадо".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.