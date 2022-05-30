Глава теробороны Днепра Геннадий Корбан призвал срочно приступить к минированию северных границ Украины. Эмоциональные пост появился сегодня на его странице в соцсети.

"Киев, Сумы, Чернигов, Харьков - необходимо срочно строить глубокую эшелонированную оборону! Минируйте северные границы! Отбросьте интрижки и не теряйте зря время, парни!" - говорится в сообщении.

Позже Корбан в комментарии "Стране" объяснил свой пост на Фейсбуке, в котором он призвал власть отбросить все интриги и укреплять Северные границы Украины.

"Угроза вторжения в Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областях все ещё существует. И в тот момент, когда ВСУ начнёт контрнаступление на Юге страны, россияне могут ответить "кинжальными ударами" с Севера", — считает Корбан. К этому моменту следовало и следует подготовиться, говорит он.

По словам Корбана, ответственность за укрепление Северных границ, несут местные власти и администрации, которые сейчас почему-то не занимаются своими прямыми обязанностями.

"Мне же никто не указывает, где рыть окопы и что конкретно нужно делать, чтобы укрепляться, но мы же все это делаем. А какого черта губернаторы Северных областей ничего не делают для строительства рубежей и фортификации? Они делают мосты, дороги присыпают, а нужно копать оборонительные сооружения. Успеем ещё с мостами. Все это важно, но война никуда не делась. Нужно мастерить профессиональные рубежи, согласованные с генеральным штабом. Нужно занимать высоты и пристреливаться", — отметил Геннадий Корбан.

Напомним, РФ перебрасывает войска и технику к границам с Сумской областью. Российские СМИ пишут о том, что в Курскую и Брянскую области (граничат с Сумской областью) прибывает дополнительное вооружение - артиллерийские и ракетные установки.

Война в Украине продолжается уже 96-й день. "Страна" следит за происходящим 30 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 95-го дня войны. Продолжался штурм Северодонецка. Западнее бои приближались к Славянску. На днях Генштаб сообщал, что ВСУ начали контрнаступление на южном фронте. Вчера, по данным ВСУ, россияне там были оттеснены к Костромке. В ЕС продолжили обсуждать шестой пакет санкций против РФ, однако снова не сумели договориться об эмбарго на российскую нефть.

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