В Днепропетровской области открыли движение по отремонтированному участку Решетиловской трассы на Киев.

Об этом сообщает губернатор Валентин Резниченко и публикует фото.

"Это почти 30 километров современной трассы с развязками, съездами, тоннелями. Она идет от Днепра к мосту через канал Днепро-Донбасс. Теперь быстрее будут проезжать "скорые", грузовики с гуманитарной помощью, автомобили, которые эвакуируют людей", - пишет Резниченко.

Решетиловскую трассу строили несколько лет. Губернатор говорит, что планировали сделать 60 км, но война пока приостановила эти планы.

Ранее мы публиковали фото, как в Демидове отремонтировали часть подорванного моста через Ирпень. Проезд открыт только в сторону Киева.

А президент Владимир Зеленский посетил Харьков и обсудил с Тереховым восстановление инфраструктуры.

Война в Украине продолжается уже 99-й день. "Страна" следит за происходящим 2 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 98-го дня войны. Противник захватил 70-80% территории Северодонецка. Продолжались бои за трассу Лисичанск-Бахмут. В Херсонской ОВА сообщили, что в регионе освобождены более 20 населенных пунктов со стороны Днепропетровской области, а контрнаступление ВСУ продолжается. Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете помощи Украине, куда вошли РСЗО HIMARS.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.