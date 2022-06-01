Киевские власти обещают восстановить поврежденные вражескими обстрелами жилые дома Киева к середине осени, хотя ранее говорили про конец лета. В столице серьезно пострадали 11 домов.

Об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник в эфире телемарафона.

По его словам, в Киеве повреждено 390 объектов, из них большая половина - это жилые дома.

"У нас есть 11 домов, которые пострадали достаточно серьезно, остальные - дома, в которых пострадало в основном стекло", - сказал он.

Как отметил Поворозник, вчера на эти цели Кабмин выделил 200 млн гривен из резервного фонда госбюджета, а городские власти еще 600 млн гривен из резервного фонда и фондов капитального строительства.

"И мы хотим всю эту работу завершить к середине осени, чтобы к наступлению отопительного сезона люди могли вернуться в свои дома", - сообщил Поворозник.

Отметим, что 10 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что восстановить все дома в Киеве, которые пострадали от обстрелов, планируют до конца лета.

А киевский губернатор обещал, что жители Киевской области могут получить новые квартиры вместо разрушенного жилья.

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