В Киеве до конца лета планируют восстановить все дома, которые пострадали от обстрелов. Это 390 зданий, в том числе 222 многоквартирных дома. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

По его словам, обследование показало, что все дома могут быть восстановлены, поэтому жители смогут вернуться в них до конца августа.

Напомним, в столице Украины обстрелами также повреждены 46 школ, 30 детских садов и более 70 объектов городской инфраструктуры.

При этом мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после 9 мая можно будет понемногу возвращаться в Киев. "Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8-9 мая можно будет понемногу возвращаться в столицу", - сказал мэр.

Впрочем, сегодня мэр Киева призвал киевлян не спешить ехать в столицу. Он пояснил, что запретить людям возвращаться домой киевские власти не могут, как и гарантировать, что в дом не прилетит российская ракета.

По состоянию на 10 мая в Киев вернулись 2/3 населения города, которые покидали столицу из-за войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 76-й день. "Страна" следит за происходящим 10 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 75-го дня войны. На фронте вчера обозначился новый напряженный участок - трасса Лисичанск-Бахмут, ее пытается захватить противник. Между тем, эта дорога единственная, которая осталась на выезд из подконтрольной Украине части Луганской области. Также 9 мая в Украине отпраздновали День победы над нацизмом - первый раз в истории во время другой полномасштабной войны, которая ведется на нашей территории.

Еще одним важным событием вчерашнего дня было выступление президента РФ Путина на параде в Москве. Вопреки прогнозам, он в своей речи на 9 мая ни войну Украине не объявил, ни мобилизацию. Президент РФ повторил, что все идет по плану, а поставленные в Украине цели будут достигнуты. Мы подробно писали, что означает речь Путина для войны в Украине.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 75-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.

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