Британский журналист ВВС Квентин Соммервиль опубликовал видео с дрона, показывающее полностью разрушенный город Рубежное Луганской области. С высоты птичьего полета видно, что в городе не осталось практически ни одного целого дома.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Quentin Sommerville (@quengram)

Луганский губернатор Сергей Гайдай также перепостил это видео и отметил, что захватчики полностью разрушили город, который был одним из промышленных центров Луганщины.

"Рубежное – город, которого почти нет. орки разрушили полностью один из промышленных центров Луганщины… Хаотические обстрелы населенного пункта не оставили шанса уцелеть ни одному району города", - написал Гайдай.

Он напомним, что до начала войны в Рубежном проживало более 60 тысяч человек.

Через Рубежное продвигалось наступление на соседний Северодонец. Сегодня появилась информация, что большая часть Северодонецка контролируется россиянами. Эвакуация и доставка грузов в город невозможна.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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