Франция создает специальную группу для расследования обстоятельств гибели журналиста Фредерика Леклера-Имхоффа в Луганской области. Об этом рассказала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе визита в Киев, передает BFM.

По ее словам, группу по расследованию обстоятельств гибели Леклерка возглавят украинские правоохранители. Она также обратилась к прессе и призвала дать должную огласку гибели представителя медиасообщества.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Леклер-Имхофф был в Украине, чтобы показать реалии войны и погиб, спасаясь от российских бомб.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью французского журналиста Фредерика Леклерка.

Война в Украине продолжается уже 97-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 96-го дня войны. Основной фронт по-прежнему был в Северодонецке. К вечеру губернатор области заявил, что враг немного продвинулся с окраины вглубь города. Из-за обстрела, в результате которого погиб французский журналист, была официально остановлена эвакуация из Луганской области. Также Генштаб сообщил о том, что ВСУ выбили противника из Николаевки Херсонской области.

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