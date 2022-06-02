Для того, чтобы восстанавливать и отстраивать Украину, Варшава вместе с представителями Украины планирует легально конфисковать финансовые активы и имущество РФ за границей.

Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в ходе пресс-конференции в четверг, 2 июня.

Он заявил, что с помощью замороженных активов власти попытаются создать фонд для финансирования восстановления Украины, но сейчас, главное, "найти источник финансирования".

"И мы требуем, Украина, кстати, тоже, чтобы этими источниками было российское имущество. Не только российских олигархов, но просто РФ, которое хранится в европейских банках", - сказал Мюллер.

По его словам, власти Польши прорабатывают вариант добровольного сотрудничества и участия в этом проекте со стороны польских компаний и фирм.

Ранее сообщалось, что Польша хочет разместить у себя финансовый центр фонда восстановления Украины.

Также сегодня руководитель канцелярии главы правительства Польши заявил, что Варшава займется восстановлением разрушенной из-за войны Харьковской области.