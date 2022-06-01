Сегодня вечером, 1 июня, был нанесен ракетный удар Синельниковскому району в Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

По его словам, обстрел по району тремя ракетами производился из РСЗО "Торнадо".

Информацию о разрушениях и пострадавших уточняется. На месте работают спасатели.

Ранее мы писали, что 27 мая в результате утренних взрывов, которые прогремели под Днепром около 4:20 пятницы, погибли 10 военнослужащих и около 35 - получили ранения. Вражеская ракета "Искандер" попала в казарму Нацгвардии в Днепровском районе.

Война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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