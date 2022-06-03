Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что сегодняшние взрывы в Днепре не являются прилетами.

Об этом чиновник написал в Telegram.

По словам Филатова, произошел взрыв газовых баллонов на одном из промышленных предприятий города, после чего начался пожар. По предварительным данным, есть двое погибших.

"Никакого ракетного удара. Хорош истерить", - добавил мэр Днепра.

Ранее мы писали, что мэр Днепра Филатов жестко раскритиковал Алексея Арестовича за спич об "аховой" ситуации на фронте.

Также "Страна" сообщала, что мэр Днепра раскритиковал украинскую разведку за провоцирование паники.

Война в Украине продолжается уже 100-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 3 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 99-го дня войны. Генштаб заявил, что бои за Северодонецк будут продолжены, и отступать из него не планируют. В Донецкой области противник наступал из Лимана в сторону Славянска, но понес потери и отошел. Владимир Зеленский сказал, что "существует потенциал для "переломного момента" в войне с Россией, не уточняя деталей.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.