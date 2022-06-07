Утром во вторник, 7 июня, россияне обстреляли из минометов и артиллерии город Середина-Буда в Сумской области.

Об этом сообщает губернатор региона Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале.

Обстрел начался около 05:00. Войска РФ сделали семь выстрелов из миномета, а после открыли артиллерийский огонь.

В результате пострадали минимум шесть домов, хозяйственная постройка и гараж. Вспыхнули пожары. Повреждена линия электропередач (ЛЭП).

По предварительным данным, погибших и пострадавших среди местного населения нет, сообщает Живицкий.

Напомним, вчера войска России обстреляли Сумскую и Черниговскую области из минометов.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 104-й день. "Страна" следит за происходящим 7 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 103-го дня войны. Губернатор Луганской области Гайдай сказал, что в Северодонецке украинские войска обороняются в промзоне. В понедельник днем появились новые сообщения о сильном обстреле Донецка. Зеленский заявил, что в мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результата для себя", поэтому Украину склоняют к "невыгодному результату переговоров" с РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.