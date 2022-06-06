Сегодня вечером враг трижды обстрелял пограничные территории Сумской и Черниговской областей, сообщает Госпогранслужба.

По ее информации, со стороны российского села Черноземный Городок был обстрел у границы в Городнянском районе Черниговской области минами калибра 120 мм. Два обстрела российские войска провели по Сумской области.

Шесть мин они выпустили по приграничной территории Ахтырского района, также на этом участке российский дрон сбрасывал взрывные устройства. Еще 17 мин были выпущены по приграничной территории Сумского района.

Скриншот: Telegram/ДПСУ | Держприкордонслужба

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Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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