Мэр Лозовой Сергей Зеленский рассказал "Стране" о последствиях сегодняшнего ракетного удара по территориальной общине.

"Сегодня приблизительно в два часа ночи было три прилёта ракет по нашей территориальной общине. Слава Богу, без жертв среди населения. Но пострадали 5 образовательных учреждений, повреждены больше 30 многоэтажных домов, потому что волна была мощная, даже в радиусе километра окна вылетели. Повреждения в частном секторе изучаем, приблизительно не могу пока сказать, потому что территория большая", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что пока нельзя сказать, сколько денег необходимо на возобновления после сегодняшнего ракетного удара.

"На первый взгляд, на возобновление многоэтажек домов необходимо не меньше 10 миллионов гривен. По поводу суммы, которая понадобится на возобновление частного сектора и объектов инфраструктуры - пока не могу сказать", — рассказал мэр Лозовой.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.