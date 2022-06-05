Папа Римский Франциск обратился с призывом к "настоящим переговорам" о прекращении огня в Украине.

Об этом он сказал, обращаясь к паломникам, которые в полдень Пятидесятницы собрались на площади Святого Петра в Ватикане.

"В день Пятидесятницы осуществилась мечта Господа относительно человечества: через 50 дней после Пасхи народы, которые говорят на разных языках, встречаются и понимают друг друга. Однако, теперь, через сто дней после начала вооруженной агрессии против Украины, на человечество снова спустился кошмар войны, которая является отрицанием Божьей мечты: воюющие народы, народы, которые убивают друг друга, люди, которые вместо сближаться, вынуждены отдаляться от своих домов", - цитирует Папу Vatican News.

Франциск отдельно обратился к мировым лидерам: "Не ведите человечество к уничтожению. Пусть начнутся настоящие переговоры, конкретные переговоры о прекращении огня и о приемлемом решении. Пусть будет услышан исполненный отчаяния крик страдающих людей – видим это в медиа каждый день, – пусть сохраняется уважение к человеческой жизни, пусть остановится страшное уничтожение городов и сел на востоке Украины".

Ранее мы писали, что Папа Римский Франциск заявил, что он хотел бы посетить Украину, но "следует дождаться подходящего случая, чтобы не навредить миру".

Также "Страна" сообщала, что народный депутат от "Евросолидарности" Владимир Вятрович раскритиковал слова Папы Римского о примирении украинцев и россиян.