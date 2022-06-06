Украинские военные отбили часть города. Фото: t.me/serhiy_hayday

Институт изучения войны (США) сообщает, что украинские войска в Северодонецке за минувшие сутки "отбили большую часть города и вытеснили россиян из южных пригородов".

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Организация публикует детальную карту по ситуации в Северодонецке.

Отметим, что вчера губернатор Сергей Гайдай говорил, что россияне контролируют половину города. Российские же телеграм-каналы утверждают, что РФ заняла весь город за исключением промзоны, где ведутся бои.

карта боевых действий по ситуации в Северодонецке.

Также мы писали, что Гайдай считает, что Украина может отбить Северодонецк, но город не имеет "огромного стратегического значения".

Между тем, вчера разведка Британии сообщала, что в Северодонецке контратаки ВСУ свели на нет оперативный импульс РФ

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