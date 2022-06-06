Институт изучения войны (США) сообщает, что украинские войска в Северодонецке за минувшие сутки "отбили большую часть города и вытеснили россиян из южных пригородов".

Об этом говорится в отчете на сайте Института.

Организация публикует детальную карту по ситуации в Северодонецке.

Отметим, что вчера губернатор Сергей Гайдай говорил, что россияне контролируют половину города. Российские же телеграм-каналы утверждают, что РФ заняла весь город за исключением промзоны, где ведутся бои.

Также мы писали, что Гайдай считает, что Украина может отбить Северодонецк, но город не имеет "огромного стратегического значения".

Между тем, вчера разведка Британии сообщала, что в Северодонецке контратаки ВСУ свели на нет оперативный импульс РФ.

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.