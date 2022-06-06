В мире растет усталость, связанная с войной, и "люди хотят какого-то результат для себя", поэтому Украину склоняют к невыгодному итогу переговоров с РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Конечно, всем хочется максимально нас немножечко толкать к какому-то результату, точно невыгодному для нас, потому что нас не спрашивают пока что, а выгодному для тех или иных сторон, у которые есть свои интересы. Опять-таки разные: как финансовые, так и политические", – сказал он.

Ранее Зеленский заявил, что введение визового режима с Россией - это "неплохая идея, которую нужно довести до конца".

Война в Украине продолжается уже 103-й день. "Страна" следит за происходящим 6 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 102-го дня войны. Утром ракетному обстрелу подвергся Киев, в "Укрзализныце" сообщили, что четыре ракеты ударили по Дарницкому вагоноремонтному заводу. Массированному обстрелу подверглась Николаевская область. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что враг потерял примерно 20% территории Северодонецка. Также он рассказал, что Лисичанск частично заблокирован - трасса на Бахмут полностью простреливается россиянами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.