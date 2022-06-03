Президент США Джо Байден заявил, что не будет навязывать свою волю Украине в вопросе возможных территориальных уступок РФ.

Об этом глава Белого дома сообщил на брифинге 3 мая, который транслировался в Фейсбуке.

"Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней", - сказал Байден.

Он также отметил, что США продолжат помогать Украине поставками оружия. Байден выразил надежду, что рано или поздно конфликт в Украине разрешится достижением договоренности.

На днях госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США будут продолжать поставки военного снаряжения Украине, адаптируя такую помощь в зависимости от обстановки.

"Наша задача - сделать так, чтобы Украина располагала необходимыми ей средствами для защиты от этой агрессии, для ее отражения - но также для того, чтобы ее позиции были максимально сильны на любых возможных переговорах с Россией", - сказал Блинкен.

Ранее "Страна" писала о недоумении союзников Вашингтона, которые не не понимают, чего США хотят добиться в Украине. Некоторые аналитики говорят, что США намеренно размывают свои цели, но европейские партнеры уже очень хотят определенности.