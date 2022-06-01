Более половины украинцев (59%) выступают за свободное ношение оружия.

Об этом свидетельствуют окончательные данные опроса пользователей приложения "‎Дія" (1 726 452 участников). Результаты опроса обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как показывают результаты опроса, 22% респондентов выступили категорически против свободного ношения оружия.

В то же время 19% украинцев считают, что можно иметь оружие, но не носить его с собой.

Ранее мы писали о промежуточных данных опроса в приложении "Дія", которые показывали, что 62,3% украинцев поддерживают легализацию оружия в целях личной защиты, 18,3% уверены, что оружие нужно для личных нужд, а 19,2% - против легализации.

Отметим, что такую позицию показывает не только опрос в "Дие". Данные социологической группы "Рейтинг" говорят, что данную ​​инициативу поддерживают 58%, не поддерживают - 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников.

Напомним, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.