59% украинцев выступают за свободное ношение оружия - опрос в "Дие"
Более половины украинцев (59%) выступают за свободное ношение оружия.
Об этом свидетельствуют окончательные данные опроса пользователей приложения "Дія" (1 726 452 участников). Результаты опроса обнародовал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Как показывают результаты опроса, 22% респондентов выступили категорически против свободного ношения оружия.
В то же время 19% украинцев считают, что можно иметь оружие, но не носить его с собой.
Ранее мы писали о промежуточных данных опроса в приложении "Дія", которые показывали, что 62,3% украинцев поддерживают легализацию оружия в целях личной защиты, 18,3% уверены, что оружие нужно для личных нужд, а 19,2% - против легализации.
Отметим, что такую позицию показывает не только опрос в "Дие". Данные социологической группы "Рейтинг" говорят, что данную инициативу поддерживают 58%, не поддерживают - 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников.
Напомним, война в Украине продолжается уже 98-й день. "Страна" следит за происходящим 1 июня в обновляемом материале.
Также мы подводили итоги 97-го дня войны. Бои шли в самом центре Северодонецка. Губернатор Луганской области Сергей Гайдай допустил, что ВСУ могут оставить город и отойти в Лисичанск. В СНБО заявили, что быстрого окончания войны в Украине ждать не стоит. Рада отправила в отставку уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову. А в ЕС согласовали шестой пакет санкций против РФ, включающий частичное эмбарго на нефть.
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