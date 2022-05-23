Нынешние реалии в Украине способствовали росту количества тех, кто поддерживает предоставление украинцам права на владение огнестрельным оружием и боеприпасами – таких почти 60%.

Об этом свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".

Сейчас данную ​​инициативу поддерживают 58%, не поддерживают – 39%, таким образом впервые за историю исследования этого вопроса количество сторонников идеи превысило количество противников.

Сообщается, что сторонников "вооружения" граждан больше среди жителей центра страны, респондентов молодой и средней возрастов, мужчин.

Между тем, 61% украинцев считает, что массовое вооружение граждан Украины огнестрельным оружием будет способствовать укреплению обороноспособности страны, а вот 36% придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, 45% считают, что создание юридических условий для свободной покупки огнестрельного оружия увеличит личные свободы граждан, 40% – наоборот, считают, что свободы будут ущемлены в таких условиях.

Одновременно с этим, 58% опасаются, что свободная покупка огнестрельного оружия приведет к увеличению преступности, 35% считаю иначе.

Около 80% респондентов не испытывали необходимости владеть огнестрельным оружием до начала вторжения России.

Примечательно, что в 2018-2021 поддерживали такую идею около четверти, не поддерживали – больше 70%.

Напомним, Международный республиканский институт (IRI, International republican institute) опубликовал результаты соцопроса украинцев, проведенного группой "Рейтинг" по его заказу с 30 марта по 2 апреля. Согласно данным социологов, больше половины граждан нашей страны считают, что Украина по итогам войны вернёт себе Крым и Донбасс.