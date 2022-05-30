Киевское издательство наладило торговлю журналистскими удостоверениями - в том числе с аккредитацией при Минобороны, сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, руководитель издательства в столице наладил схему изготовления и продажи фейковых документов. Свои услуги рекламировал на своем сайте. Он производил удостоверения журналистов, пресс-карты, специальные пропуска и другие документы, подтверждающие статус журналиста лицам, не имеющим никакого отношения к журналистской деятельности. Также он изготавливал поддельные справки для оформления им разрешения на травматическое оружие. По желанию клиента он производил пресскарты, якобы аккредитованные Министерством обороны Украины.

За каждое удостоверение издатель получал 3000-5000 грн, его услугами успели воспользоваться около 800 человек.

При обыске изъято более 400 поддельных журналистских удостоверений, удостоверений общественных организаций, 50 справок на получение травматического оружия, государственные номерные знаки.

Скриншот: Telegram/Офіс Генерального прокурора

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